Dalla Germania: Bayern, allenatore giovanili indagato per razzismo e omofobia

A lanciare l’indiscrezione è Der Spiegel: un allenatore delle giovanili della società bavarese risulterebbe indagato dalla procura di Monaco per presunti episodi di razzismo e omofobia. Non è stato rivelato, dato le indagini in corso, il nome del tesserato. Secondo quanto si legge sul settimanale tedesco, già dal 2018 il Bayern avrebbe ricevuto delle denunce anonime contro l’allenatore, salvo poi non trovare un reale riscontro.

Foto: logo ufficiale