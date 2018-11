Dalla Germania: Barça, c’è un ostacolo per la cessione di Dembelé. Il Dortmund…

La situazione Ousmane Dembelé in casa Barcellona è sempre più delicata. Come riferito nei giorni scorsi dalla stampa iberica, se l’esterno offensivo francese non reagirà sul campo e soprattutto non cambierà l’atteggiamento al di fuori, continuerà ad essere escluso dai convocati per punizione. Il Barça, intanto, sta già pianificando una sua possibile cessione chiedendo non meno di 100 milioni di euro. Liverpool e Psg restano alla finestra, ma occhio anche a possibili sorprese. Dalla Germania, però, frenano in quanto ci sarebbe un ulteriore ostacolo per il Barcellona qualora il club decida di vedere lo stesso Dembélé. Secondo quanto riportato dal quotidiano Die Welt, infatti, se il Barça decidesse di cedere l’attaccante prima della scadenza del suo contratto fissata per il giugno 2022, il Borussia Dortmund dovrà incassare per intero i 40 milioni di euro di bonus legati all’operazione dell’estate 2017.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona