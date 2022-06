Dalla Francia: Wijnaldum separato in casa, l’addio al PSG a un passo

Georginio Wijnaldum, è arrivato a Parigi lo scorso anno, nella faraonica campagna acquisti del PSG, che portò sotto la Torre Eiffel tra gli altri Messi e Sergio Ramos. La stagione però non è andata come previsto e l’ex centrocampista del Liverpool ora vive una situazione da separato in casa. Secondo quanto riporta 90′, quotidiano francese, il Leicester si è fatto avanti per provare a riportare l’olandese in Premier. Su di lui ci sono altri club inglesi, come Everton e West Ham. Sicuramente Wijnaldum lascerà Parigi.