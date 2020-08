Dalla Francia: Weston McKennie nel mirino del Monaco

Il “nuovo” Monaco targato Niko Kovac in panchina e Paul Mitchell come direttore sportivo, ha intenzione di allestire una rosa all’altezza delle competizioni. L’arrivo di Kovac e Mitchell nell’entourage monegasco permette al club del Principato di scandagliare nomi conosciuti ai due tecnici. Come riporta il sito francese Foot Mercato, uno degli obiettivi è Weston McKennie. Il 21enne centrocampista dello Schalke 04 è ambito dalla squadra biancorossa ma ci sarà da vincere una concorrenza folta per l’americano. Il club di Gelsenkirchen ha valutato il giocatore non meno di 25 milioni di euro ma il Monaco non vuole pagare più di 20 milioni di euro.

Foto: Twitter Schalke