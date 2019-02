Dalla Francia: Psg-Wenger, accordo a un passo. Sul piatto il ruolo di direttore sportivo

Arsene Wenger si appresta a tornare in pista. Secondo quanto riferito dai principali organi di informazione in Francia, l’ex manager dell’Arsenal molto presto dovrebbe prendere il posto di Antero Henrique, attuale direttore sportivo del Psg. Proprio nelle scorse ore, infatti, Wenger ha incontrato il presidente Al-Khelaifi per trovare un accordo: l’intesa sarebbe a un passo.

Foto: sito ufficiale Arsenal