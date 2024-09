Dalla Francia: Varane pensa al ritiro dal calcio giocato

Raphaël Varane pensa al ritiro. Il difensore francese aveva firmato con il Como nel corso dell’ultima sessione di mercato salvo poi infortunarsi alla prima presenza ufficiale in Coppa Italia contro la Sampdoria. Come riportato da Le Parisien dopo il grave infortunio Varane è pronto a ritirarsi dal calcio. Il francese sta per rescindere il suo contratto con il Como, una storia durata solo pochi mesi. Ma il problema sono gli infortuni.

Foto: Instagram Como