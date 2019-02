Dalla Francia: United, nuovi contatti per Ndombele. E Sessegnon…

Il Manchester United non molla la presa per Tanguy Ndombele, anzi. Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Le 10 Sport, i Red Devils nelle scorse ore avrebbero avuto un nuovo contatto con gli agenti del centrocampista del Lione, grande obiettivo in vista dell’estate e corteggiatissimo dai top club europei. Lo United, intanto, insiste anche per Ryan Sessegnon: per lui i Red Devils starebbero pensando ad un’offerta di 50 milioni di sterline per l’esterno del Fulham.

Foto: Twitter personale Ndombele