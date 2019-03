Dalla Francia, un familiare di Mbappé ammette: “Kylian al Real prima o poi”

L’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, è il grande sogno del Real Madrid per la prossima stagione. Un sogno che è difficile da compiere, nonostante la forza economica dei Blancos, soprattutto perché il club francese non lascerà andare via tanto facilmente il suo talentino. Ovviamente, però, c’è da tener conto anche della volontà del giocatore. Da parte sua, Mbappé, è stato molto vicino alla firma con le merengues nell’estate del 2017, ma ha dichiarato una settimana fa che “Rimarrà al PSG”. Lo ha detto, sì, però prima che Zidane tornasse al Real Madrid, uno dei grandi estimatori dell’attaccante francese. Per questo, nell’edizione de Le Journal, sono state rese note le parole di un familiare del calciatore che assicura che Kylian si vede con la maglia blancos prima o poi. Semplicemente prima era troppo presto, visto che quando era vicino a vestirla disse: “Se vado adesso al Real a 18 anni, che farò quando ne avrò 23?”. Si ravviva così di nuovo la possibilità di vedere l’attaccante francese con la maglia del Real Madrid. Sicuro sarà un argomento di cui si parlerà molto durante il prossimo calciomercato, visto che Florentino Perez deve rivoluzionare tutta la squadra acquistando di conseguenza nomi altisonanti.