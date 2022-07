Dalla Francia: trovato l’accordo tra Mukiele e il PSG

Il PSG piazza il colpo in difesa e ha trovato in Nordi Mukiele il rinforzo necessario. Come riportato dalla Francia e dal giornale L’Equipe il calciatore in forza al Lipsia avrebbe trovato l’accordo col club tanto da non presentarsi all’allenamento odierno dei tedeschi. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, ma sempre come detto dal noto quotidiano, la società francese conta di chiudere nei prossimi giorni.

Foto: Twitter PSG