Come riportato da L’Equipe, il Torino di Urbano Cairo ha messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione. Come si legge dal giornale francese, i granata hanno battuto la concorrenza di diverse squadra italiane come Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina per il giovane difensore classe 1999, Malang Sarr che si è svincolato dal Nizza.

Foto: logo Torino