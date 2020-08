Dalla Francia: Thiago Alcantara-Liverpool, parti sempre più vicine

Il Liverpool e Thiago Alcantara sono sempre più vicini. Come riporta il portale francese di RMC Sport, le due parti hanno raggiunto un accordo per un contratto su base quadriennale. Il numero 6 dei bavaresi avrebbe anche rivelato ai compagni di aver accettato la proposta del club di Klopp. La palla adesso passa ai club che dovranno mettersi d’accordo sul trasferimento. Nel frattempo sembrerebbe che Thiago Alcantara avrebbe anche già trovato casa in Inghilterra.

Foto: The Sun