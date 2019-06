Dalla Francia: super offerta per Niang dalla Cina

Da poco più di un mese, M’Baye Niang è a tutti gli effetti un giocatore del Rennes, che lo ha riscattato dal Torino. La sua permanenza in Francia, però, non è così scontata. Secondo L’Equipe, infatti, al club e al senegalese sarebbe stata recapitata una super offerta, proveniente da un club cinese non specificato. Dalla Francia arrivano però le cifre dell’offerta: all’ex Genoa, Milan e Torino sarebbe stato offerto un quinquennale da 10 milioni netti l’anno (compresi di bonus), mentre al Rennes ne andrebbero 25. Al momento, però, Niang è concentrato sulla Coppa d’Africa che sta disputando con il Senegal. Solo al termine della rassegna rifletterà sul suo futuro.

Foto Twitter Niang