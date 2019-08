Dalla Francia: Strootman potrebbe lasciare il Marsiglia

Kevin Strootman potrebbe lasciare l’Olympique Marsiglia in estate. Voluto fortemente da Rudi Garcia, nell’estate scorsa, l’olandese ex Roma è stato criticato dall’ambiente per le sue prestazioni al di sotto delle aspettative. Ecco perché, secondo quanto rivelano i colleghi de L’Equipe, il suo futuro lontano dalla Francia sembra ormai segnato. Il centrocampista classe 1990 ha deluso le aspettative e la società francese vorrebbe liberarsi di un ingaggio molto oneroso.

Foto: L’Equipe