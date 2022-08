Dalla Francia: spogliatoio del Marsiglia contro i metodi di Tudor. Chiesto un incontro al presidente Longoria

La stagione 2022-23 non è ancora iniziata e il Marsiglia è già una polveriera. Stando quanto riportato da La Provence, i rapporti tesissimi tra lo spogliatoio del Marsiglia e il nuovo allenatore, Igor Tudor, sono molto tesi. Al tecnico ex Hellas Verona vengono contestati i metodi e i modi usati in allenamento. Molti giocatori, riferisce il quotidiano, tra cui il capitano, Dimitri Payet, hanno chiesto di incontrare il presidente, Pablo Longoria, per discutere di questa pesante atmosfera e cercare di rasserenare il clima.

Foto: Twitter Marsiglia