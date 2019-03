Dalla Francia sono sicuri: il Barça è pronto a fare follie per Griezmann

Antoine Griezmann torna nel mirino del Barcellona. L’indiscrezione arriva direttamente dal quotidiano francese L’Equipe che afferma di come l’attaccante 27enne si sia “pentito” del no detto quest’estate ai blaugrana. Le ultime sconfitte rimediate in Champions League e in campionato hanno riaperto tanti dubbi sul futuro di Griezmann. Nonostante il rinnovo fino al 2023 il francese non è così sicuro della sua permanenza all’Atletico Madrid. Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, è pazzo di lui e lo vedrebbe bene nel tridente blaugrana. Il prezzo del cartellino in estate era di 100 milioni, mentre ora la sua valutazione potrebbe essersi alzata fino a 120.

Foto: Mundo Deportivo