Dalla Francia: si allontana il ritorno di Xavi Simons al PSG

Il centrocampista offensivo Xavi Simons, classe 2003 in forza al PSV, è tra i giovani più interessanti del panorama calcistico europeo, già ex Barcellona e PSG. Il diciannovenne è finito nel mirino dei parigini, che vogliono riportare a casa il giovane calciatore dopo averlo avuto nelle selezioni giovanili e fatto debuttare in prima squadra. Il club francese, come dichiarato dallo stesso calciatore, può usufruire di un’opzione di riacquisto per riprendersi l’olandese. Secondo quanto riportato in Francia da L’Équipe, il PSG ha tutte le intenzioni di affondare il colpo per Xavi Simons. Il calciatore, però, è pronto a declinare poiché preferisce una nuova avventura piuttosto che vestire nuovamente la maglia del club francese. Nel frattempo, si sta mettendo in mostra in patria: sono sedici reti e otto assist in stagione con la maglia del PSV.

Foto: Instagram PSV