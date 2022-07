Dalla Francia: Schmeichel sempre più vicino al Nizza

Il Nizza è alla ricerca di un nuovo portiere e sembra averlo trovato in Kasper Schmeichel. La storica bandiera del Leicester secondo quanto riportato da L’Equipe è pronto a salutare l’Inghilterra e volare in Francia. L’accordo è stato trovato, ora per il via libera bisogna che il Leicester trovi il sostituto. Dopo circa 10 anni, 36 anni e un contratto in scadenza il prossimo giugno ecco che il danese è pronto a salutare.

Foto: Twitter Leicester