Dalla Francia, saltato il passaggio di Kurzawa dal PSG al Galatasaray. Ecco il motivo

Sembrava tutto fatto e invece il trasferimento di Layvin Kurzawa al Galatasaray è andato in fumo. Il difensore resterà al PSG. Stando a quanto riportato da RMC Sport, la causa del mancato affare, sarebbe dovuta alla fretta da parte dei turchi di concludere il trasferimento in tempo per poter avere il francese a disposizione per il match valido per il secondo turno preliminare di Champions League. Purtroppo però le tempistiche non sono state celeri come sperato e la società turca, ha dovuto consegnare la lista dei giocatori senza poter includere Kurzawa, decidendo quindi di far saltate la trattativa.

Foto: Twitter giocatore