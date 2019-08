Dalla Francia: Roma, in dirittura la cessione di Gonalons al Rennes

Maxime Gonalons è ormai a un passo dal Rennes. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora dalla Francia arrivano importanti conferme: come riporta Le Quotidien du Foot, il club transalpino starebbe discutendo i dettagli dell’accordo economico con il centrocampista. Operazione ormai in dirittura: Gonalons, dopo la stagione al Siviglia, lascerà la Roma di nuovo in prestito.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia