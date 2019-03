Dalla Francia: Real, è Mané la priorità di Zidane per l’estate. Già un anno fa…

In Francia non hanno dubbi: è Sadio Mané il grande obiettivo di Zinedine Zidane in vista della prossima estate. Secondo quanto riferisce France Football, il tecnico del Real Madrid ha indicato come prioritario l’acquisto dell’attaccante classe ’92 del Liverpool, sotto contratto fino a giugno 2023. Mané, 17 gol in Premier League quest’anno con la maglia dei Reds, è da sempre un pallino di Zizou. Già un anno fa, infatti, le merengues avrebbero voluto presentare un’offerta per l’esterno senegalese ma poi l’addio di Zidane alla panchina del Real ha cambiato i piani del presidente Florentino Perez. Ora il ritorno di fiamma in vista di luglio…

Foto: Twitter ufficiale Liverpool