Dalla Francia: Real Madrid, pronto mezzo miliardo per Mbappè

Follie in vista. Il Real Madrid ha intenzione di portare nella capitale spagnola l’attaccante Kylian Mbappè, classe ‘98, attualmente in forza al Paris Saint-Germain con cui però non ha ancora rinnovato, e non sembrerebbe intenzionato a badare a spese.

Secondo quanto riferito da Le Parisien il club iberico sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra mostruosa per il cartellino dell’attaccante, una cifra che farebbe tremare anche il ricco PSG. Si parla infatti di 400 milioni di euro, a cui ovviamente bisognerebbe aggiungere l’ingaggio destinato al giocatore, per una un totale che sfiorerebbe – o addirittura supererebbe – il mezzo miliardo di euro.

Foto: Mundo Deportivo