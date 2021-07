Dalla Francia: Ranieri vicino alla panchina del Lille

La panchina del Lille deve essere coperta dopo l’addio di Gaultier. In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci su un approdo di Claudio Ranieri. Dalla Francia i media principali riferiscono come l’ex tecnico della Sampdoria fosse diventato l’obiettivo principale del Lille e adesso Ranieri sarebbe veramente molto vicino a tornare ad allenare in Francia dopo l’esperienza con il Nantes. I contatti – secondo i principali media, compresi L’Equipe e France Football – si sono intensificati nelle ultime ore e l’accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Samp