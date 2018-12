Dalla Francia: Rabiot-Psg, è rottura totale. Il Barça accelera per gennaio

E’ rottura totale tra Adrien Rabiot e il Paris Saint-Germain. Una voce che era nell’aria già da tempo per il club francese, pronto a salutare il proprio talentuoso centrocampista in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riportato dai media francesi, in particolare da RMC Sport, le strade tra Rabiot e il Psg potrebbero infatti separarsi già a gennaio: il giocatore, assente nella recente partita contro il Bordeaux, si è rifiutato di incontrare il presidente Nasser Al-Khelaifi per discutere i termini di un possibile rinnovo e recentemente avrebbe avuto anche una discussione con il tecnico Tuchel. Non solo: il Barça – come confermano in Spagna – è pronto ad accelerare mettendo su piatto una super offerta per portarlo in blaugrana già a gennaio, ma occhio anche alle altre pretendenti (Juve compresa), che corteggiano Rabiot da diverso tempo.

Foto: le10static.com