Dalla Francia: Psg, ultimatum per Neymar. Entro il 31 luglio…

Potrebbe concludersi molto presto uno dei tormentoni del mercato estivo. Stiamo parlando del caso Neymar, il cui futuro è tutto da scrivere ma per il quale il Psg avrebbe stabilito un ultimatum da dentro o fuori. Secondo quanto riportato da CNews, emittente di Canal Plus, il club parigino avrebbe infatti fissato la data del 31 luglio come termine ultimo per l’eventuale cessione del talento brasiliano. Per poter preparare al meglio la nuova stagione, il Psg vorrebbe chiudere il discorso Neymar, in un senso o nell’altro, entro i prossimi giorni in modo da non avere problemi nelle ultime settimane di mercato. Le pretendenti sono avvisate…

Foto: Twitter ufficiale Psg