Dalla Francia: Psg-Thiago Silva, pronto il rinnovo fino al 2022

Thiago Silva e il Paris Saint-Germain, il matrimonio è destinato a proseguire. L’esperto difensore brasiliano, nonostante le numerosissime voci di mercato dell’ultimo periodo, non intende lasciare la capitale francese e presto arriverà il rinnovo. Secondo quanto riferiscono diversi portali transalpini, tra cui L’Equipe, il 34enne ex Milan (in scadenza nel 2020) firmerà un nuovo contratto valido fino al 30 giugno del 2022. Il capitano del Psg, arrivato nel 2012 in Francia, molto probabilmente concluderà la propria carriera all’ombra della Tour Eiffel.

Foto: Marca