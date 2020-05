Dalla Francia: Psg, si avvicina il rinnovo di Thiago Silva. I dettagli

Sembra destinato a proseguire il matrimonio tra Thiago Silva e il Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano è in scadenza il prossimo giugno 2020, ma nelle scorse settimane dal Brasile erano rimbalzate indiscrezioni importanti circa il possibile rinnovo dell’ex Milan. Ora, dalla Francia, arrivano conferme: secondo Footmercato, il Psg sarebbe a un passo dall’intesa con Thiago Silva per prolungare l’accordo di altro anno con opzione per il secondo, mentre l’ingaggio andrà rivisto al ribasso.

Foto: marca