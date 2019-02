Dalla Francia: Psg, proposto il rinnovo a Dani Alves. Già in settimana…

Il futuro di Dani Alves potrebbe essere ancora con la maglia del Psg. Secondo quanto riferiscono i principali media transalpini, infatti, il club di Al-Khelaifi avrebbe avviato i contatti per il rinnovo del contratto del laterale brasiliano. Dani Alves attualmente è in scadenza al termine della stagione, l’intenzione del Psg è quella di prolungare l’accordo per un altro anno, fino al 30 giugno 2020. Già in settimana, come conferma anche Uol Esporte in Brasile, ci dovrebbe essere un incontro tra l’entourage dell’ex Juve e la dirigenza parigina.

Foto: The Sun