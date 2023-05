Dalla Francia: PSG, principio d’accordo con Lucas Hernandez

Il Paris Saint-Germain è vicinissimo a Lucas Hernandez. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il club francese avrebbe raggiunto un principio d’accordo con il terzino francese, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel 2024. Hernandez ha scelto Parigi come prossima destinazione e non è intenzionato a prolungare il contratto con i Bavaresi. Ragione per cui, i tedeschi, per ricavare a livello economico dalla sua cessione, dovrebbero necessariamente avallare l’affare.

Foto: Instagram Hernandez