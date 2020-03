Dalla Francia: Psg, per l’attacco spunta la pista Ben Yedder. Le richieste del Monaco

A gennaio il tentativo (respinto) del Barcellona, ma Wissam Ben Yedder si candida a essere un uomo mercato anche in vista della prossima estate. Inevitabile considerato che l’attaccante del Monaco in stagione ha realizzato la bellezza di 18 gol e 7 assist in 26 presenze di Ligue 1. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Psg: come rivela Le10Sport, infatti, il club di Al-Khelaifi sarebbe piombato sul classe ’90 per rinforzare il reparto avanzato in vista della sempre più probabile partenza a zero di Cavani. Il Monaco, dal canto suo, ha già fissato il prezzo del cartellino di Ben Yedder: 50 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Monaco