Dalla Francia: Psg, offerto il rinnovo a Tuchel. I dettagli

Nonostante la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester United, il Psg non ha alcuna intenzione di mettere in discussione la posizione di Thomas Tuchel. Anzi. Secondo quanto riferisce Le Parisien, nelle ultime ore il presidente Nasser Al-Khelaifi avrebbe offerto il rinnovo al tecnico tedesco: attualmente in scadenza nel 2020, il nuovo contratto prevederebbe un prolungamento fino al 2022 con un leggero ritocco dell’ingaggio. Nelle prossime settimane, si legge tra le colonne della sopracitata fonte, è attesa la definitiva fumata bianca. Tuchel-Psg, il matrimonio prosegue…

Foto: Twitter ufficiale Psg