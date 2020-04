Dalla Francia: Psg-Draxler, possibile divorzio. Ci pensa l’Hertha Berlino

Julian Draxler e il Paris Saint-Germain, un amore mai del tutto sbocciato che potrebbe interrompersi bruscamente e definitivamente durante la prossima estate. Secondo quanto riferisce in Francia Foot Mercato, il fantasista tedesco ha voglia di tornare in Patria e l’Hertha Berlino ci sta pensando concretamente. Si tratterebbe dell’ennesimo colpo di spessore dopo Piatek e Cunha. In questa stagione Draxler ha collezionato soltanto 19 presenze e tante panchine. Il divorzio sembra inevitabile.