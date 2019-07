Dalla Francia: Psg, c’è la prima offerta per Gueye dell’Everton

Il Psg torna alla carica per Idrissa Gueye, centrocampista classe ’89 dell’Everton. Dopo l’assalto fallito a gennaio e le indiscrezioni delle scorse settimane, secondo la stampa transalpina (in particolare L’Equipe), il club di Al-Khelaifi avrebbe presentato una prima offerta ufficiale per il 29enne senegalese: sul piatto circa 30 milioni, proposta che il club inglese valuterà. Gueye è il profilo preferito dal tecnico Tuchel, a caccia di un rinforzo di peso nella mediana del suo Psg.

Foto: Express