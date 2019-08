Dalla Francia: Psg, accordo per la cessione di Nsoki al Nizza. Le cifre

Stanley Nsoki si appresta a lasciare il Psg. Il difensore classe ’99 nelle ultime settimane ha attirato le attenzioni di numerosi club, tra cui il Nizza. E proprio il club francese, secondo quanto rivela RMC Sport, sarebbe ormai a un passo dallo specialista franco-congolese. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, ci sarebbe un accordo tra Psg e Nizza per il giocatore sulla base di 12,5 milioni di euro. Nsoki è atteso tra stasera e domani in città per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club.

Foto: L’Equipe