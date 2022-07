Dalla Francia: proposto lo scambio Silva-Neymar, il PSG rifiuta

Il PSG e la sua lunga lista di calciatori fuori rosa, quasi dodici, tra cui anche Icardi. Tra questi non figura la stella brasiliana Neymar. L’ex giocatore del Barcellona, arrivato a Parigi per una cifra record l’estate del 2017, è stato nelle ultime settimane al centro del mercato. Si rincorrevano voci di una possibile cessione. Secondo quanto raccolto da Le Parisien, al club parigino è stato proposto uno scambio dal Manchester City che mettevano sul piatto Bernardo Silva e in cambio chiedevano O Ney. Secco no da parte dei parigini che non si priveranno del loro attaccante nonostante le tante voci.

Foto: Twitter PSG