Dalla Francia: Pepé interessa anche al Paris Saint Germain

Il grande talento del Lille Nicolas Pepé, è stato accostato al Napoli in questi ultimi giorni. I partenopei sono molto avanti nella trattativa, ma secondo Le10Sport sulle tracce del giocatore ivoriano sembra esserci anche il Paris Saint Germain. In caso di addio di Neymar i parigini potrebbero inserirsi in maniera decisiva per la corsa al grande talento classe 1995, che nell’ultima stagione in Ligue 1 ha realizzato 22 gol e 11 assist in 38 presenze.

Foto: Sito ufficiale Lille