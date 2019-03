Dalla Francia: “Paulo Sousa-Bordeaux, venerdì la firma”. Ora…

Paulo Sousa ha sciolto tutto le riserve e si appresta ad abbracciare il Bordeaux. Non ha più dubbi L’Equipe: il portoghese sarà il nuovo allenatore dei girondini. L’ex tecnico della Fiorentina, si legge, ha accettato la ricca proposta del club transalpino ed è atteso venerdì in Francia per firmare il contratto triennale, fino al giugno 2022, e raccogliere l’eredità di Ricardo, esonerato il 26 febbraio scorso. Paulo Sousa aveva chiesto tempo al Bordeaux perché aspettava la Roma (che ci aveva pensato già oltre un mese fa dopo la debacle di Firenze), per sedersi sulla panchina giallorossa avrebbe anche accettato un impegno fino a giugno, condizionato alla qualificazione in Champions. Ora l’intesa totale e la firma imminente con il Bordeaux, mentre in casa Roma verranno fatte le valutazioni sul futuro di Di Francesco dopo l’eliminazione dalla Champions.

Foto: eveyo.com