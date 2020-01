Dalla Francia: Paulo Sousa a rischio esonero, primi contatti tra il Bordeaux e Blanc

La posizione di Paulo Sousa sulla panchina del Bordeaux non sarebbe più blindatissima, anzi. Secondo quanto riportato da Le10Sport, in virtù della crisi di risultati che sta attraversando la squadra, il club francese starebbe valutando l’ipotesi di esonerare l’ex tecnico della Fiorentina. Ma non è tutto: nelle ultime ore ci sarebbero stati anche i primi contatti con Laurent Blanc come possibile sostituto di Paulo Sousa.

Foto: sito ufficiale Bordeaux