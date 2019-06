Dalla Francia: Paredes già in uscita dal Psg. E lo Zenit…

Leandro Paredes è già in uscita dal Psg. Arrivato alla corte di Tuchel lo scorso gennaio, il centrocampista argentino non ha convinto nella seconda metà della stagione, ecco perché il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Secondo quanto rivela Le Parisien, l’ex Roma potrebbe tornare in Russia allo Zenit San Pietroburgo. Una pista da monitorare con massima attenzione.

Foto: Twitter ufficiale Psg