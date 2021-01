Dalla Francia: offerta Genoa per il difensore Onguene

Dopo Strootman, il Genoa pensa a un colpo in difesa. RMC Sport riporta che i rossoblù hanno fatto un’offerta concreta al Salisburgo per Jerome Onguene. Si tratta di un classe ’97, difensore centrale del Camerun nel giro della nazionale. La dirigenza del Genoa ha proposto il prestito del giocatore con diritto di riscatto, il camerunense va in scadenza con gli austriaci nel maggio 2022.

Foto: sito Genoa