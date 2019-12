Dalla Francia: Nzonzi in uscita dal Galatasaray, spunta anche l’Everton di Ancelotti

Sembrano destinate a separarsi le strade di Steven Nzonzi e del Galatasaray. Il centrocampista francese, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al club turco, sarebbe pronto a cambiare aria in vista del mercato di gennaio. Come riportato da Le10Sport, infatti, l’ex Siviglia vorrebbe infatti andare a giocare in Premier League, dove l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto ad assicurarsi le sue prestazioni sportive. Nzonzi, messo recentemente fuori rosa dal club turco, piace anche a diverse società francesi ma ora i Toffees sembrano intenzionati a fare sul serio.

Foto: Twitter ufficiale Roma