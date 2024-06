Il futuro di Clinton Nsiala sarà lontano da Milano. Secondo quanto riportato da FootMercato, testata sportiva francese, nonostante il prolungamento di contratto offerto dal Milan, Nsiala ha deciso di lasciare il Milan al termine del suo contratto – previsto per il 30 giugno – per continuare la sua carriera in Scozia, al Glasgow Rangers.

Foto: Instagram Nsiala