Dalla Francia: Nizza, trattativa in stato avanzato per Augustin

Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano transalpino L’Equipe, la dirigenza del Nizza avrebbe messo nel mirino Augustin del Lipsia. L’ex Paris Saint Germain è nel club tedesco dal 2017 e in 42 partite di Bundeliga ha totalizzato 12 gol. La trattativa per l’attaccante francese classe 1997 è in stato avanzato, si stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione. Presto la fumata bianca.

Foto: Bild