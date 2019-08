Dalla Francia: Neymar può rimanere al Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’atteggiamento titubante delle pretendi per Neymar, potrebbero costringere l’attaccante a rimanere ancora in Francia cercando una riappacificazione con il club. Né il Barcellona, né il Real Madrid hanno infatti intrapreso passi concreti per portare avanti la trattativa, con continui ammiccamenti che non sono però mai sfociati in una trattativa vera e propria. Una situazione che starebbe spingendo il giocatore a una riflessione, visto un contratto in essere con i parigini lungo ancora tre anni.

Foto: AS