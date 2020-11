Dalla Francia: nessun interesse del Psg per Sergio Ramos

Continuano a rimbalzare voci tra la Spagna e la Francia per quanto riguarda Sergio Ramos, in scadenza con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. Come raccolto da Le Parisien – che risponde alle indiscrezioni di AS – le voci sul capitano dei Blancos al Psg non esistono. Per il quotidiano francese, infatti, il club parigino non ha offerto nulla al campione spagnolo a causa di una situazione finanziaria non proprio rosea.

Foto: Real twitter uff