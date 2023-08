Un centrocampista per il Napoli. È fatta per Jens Cajuste, classe 1999, svedese dello Stade de Reims, arrivato in Francia dal Midtjylland. È proprio da FootMercato (Santi Aouna) è arrivata poco l’indiscrezione che ha trovato conferme. Operazione da circa 10 milioni più bonus, Cajuste sarà il sostituto di Ndombele ed è atteso per le visite.

Foto: Instagram Cajuste