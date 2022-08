Dalla Francia: Monza, filtra grande ottimismo per Icardi

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A. Stando quanto riportato da L’Equipe, filtra grande ottimismo tra i dirigenti del Monza per quanto riguarda il ritorno di Maurito in Italia, complici le poche offerte arrivate nella capitale francese per l’argentino. L’attaccante è fuori dai piani del nuovo tecnico Galtier ed è stato messo ufficialmente alla porta dal Paris Saint–Germain, disposto persino a pagare parte dell’ingaggio pur di farlo partire.

Foto: Twitter Ligue 1