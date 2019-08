Islam Slimani è ormai un nuovo giocato del Monaco. Secondo quanto riferisce il portale Nice-Matin, il centravanti algerino ha sostenuto e superato le visite mediche per contro del club del Principato. L’ex attaccante di Newcastle e Fenerbahce è stato prelevato dal Leicester e prenderà il posto di Radamel Falcao che, come più volte raccontato, è in procinto di trasferirsi al Galatasaray.

Foto: Independent