Dalla Francia: Milan, offerta per Saint-Maximin nelle prossime 48 ore

Nicolò Zaniolo è un obiettivo del Milan, c’è l’accordo tra i rossoneri e il calciatore, ma resta da trovare la quadra dell’operazione con la Roma. Il talento giallorosso rimane comunque monitorato per luglio, quando Zaniolo andrà a ridosso della scadenza fissata per giugno 2024. La partita è aperta, possono ancora arrivare sviluppi nei prossimi giorni. Roma e Milan dovranno trovare una soluzione. Ma intanto dalla Francia, Footmercato, parla della possibilità della proposta al Newcastle per Allan Saint–Maximin, già nelle prossime 48 ore. Classe ’97, fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche principali. Ha fatto la fortuna del Newcastle negli ultimi anni, tuttavia non si è mai distinto per la prolificità: il suo record personale in una singola stagione è di 6 reti, con la maglia del Nizza nella stagione 2018/19. Costato 18 milioni nel 2019, Saint-Maximin ha ancora un contratto col Newcastle fino al 2026.

Foto: Instagram Saint-Maximin