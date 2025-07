Dalla Francia: Milan, offerta di 15 milioni per Guela Doué

07/07/2025 | 21:43:46

Dopo le anticipazioni de La Gazzetta dello Sport, arrivano conferme dalla Francia su Guela Doué e il Milan. Come si legge, il club rossonero ha presentato un’offerta per da 15 milioni per il terzino destro di 22 anni dello Strasburgo e fratello del più celebre Desireé. l’estate scorsa fu acquistato dal Rennes per un totale di 6.5 milioni firmando un contratto che ancora oggi lo lega alla sua squadra fino al 2029

Foto: Instagram Doue