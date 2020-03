Dalla Francia: Meunier ha scelto il Borussia Dortmund

Thomas Meunier è uno dei pezzi pregiati del mercato a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza con il Paris Saint-Germain e, dopo essere stato seguito a lungo dalla Juventus, è a un passo dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce in Francia RMC Sport, il duttile terzino di nazionalità belga ha scelto di legarsi con il club tedesco a partire da giugno. Meunier rimpiazzerebbe Achraf Hakimi, destinato a rientrare al Real Madrid dopo il prestito.